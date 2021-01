Flipkens sukkelt nog altijd met enkel en moet passen voor toernooi van Melbourne

"Het maakt me triest jullie te moeten aankondigen dat ik me moet terugtrekken van de Yara Valley Classic", schrijft Kirsten Flipkens op Instagram.

"De twee voorbije weken verliepen heel moeizaam. Ik verbleef in isolatie en kon in het begin geen verzorging krijgen en nadien zeer beperkt in sessies van 15 minuten per dag."

"Hoewel ik alles deed wat ik zelf kon (ijs leggen, oefeningen,...) volstaat dat helaas niet. Het gaf mijn enkel onvoldoende tijd om klaar te zijn voor het toernooi."

Na het forfait van Flipkens verdedigen op de Yarra Valley Classic Alison Van Uytvanck (WTA-65), Greet Minnen (WTA-110) en Ysaline Bonaventure (WTA-123) de Belgische kleuren.