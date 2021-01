Fans bestormen trainingscomplex Marseille en schreeuwen preses buiten, match uitgesteld

Ongeveer 350 supporters van de Franse grootmacht troepten samen aan het trainingscomplex in Marseille. Maar het bleef niet bij spandoeken ophangen: ze staken vuurwerk af, stichtten brand en drongen zelfs de gebouwen binnen.

De politie moest tussenbeide komen en pakte 25 heethoofden op. Ondertussen is de rust teruggekeerd aan La Commanderie.

De frustraties stapelen zich op door de slechts sportieve prestaties van Marseille. In november streed het nog mee voor de titel, maar ondertussen is het weggezakt naar de 6e plek.

Marseille won slechts één van zijn laatste 9 wedstrijden. Vanavond had Marseille het moete opnemen tegen Stade Rennes, de ploeg van Jérémy Doku, maar de Franse profliga stelde de match uit.

Er is ook veel ongenoegen over de aanpak van Jacques-Henri Eyraud. De mediamagnaat werd in 2016 aangesteld als voorzitter door de Amerikaanse eigenaar Frank McCourt. Op enkele spandoeken wordt hij "publieke vijand nummer 1" genoemd.