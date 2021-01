Dries Mertens keert terug naar België om revalidatie voort te zetten

Dries Mertens zal zijn revalidatie van zijn enkelblessure in eigen land voortzetten. De aanvaller van Napoli mocht nochtans invallen in het bekerduel tegen Spezia donderdag, maar zijn blessure blijkt niet volledig hersteld.

Mertens liep de blessure 16 december op, in de competitiewedstrijd tegen het Inter van Romelu Lukaku. Eind vorig jaar revalideerde de Rode Duivel ook al in ons land, waarna hij 3 weken later de groepstrainingen in Napels hervatte.