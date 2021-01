De WK-dag van Maarten Vangramberen: "Heb het nog nooit zo koud gehad"

"Supporters zorgen normaal voor warmte. In normale tijden zouden hier duizenden mensen gestaan hebben. Halfdronken mensen komen dan mopjes maken of komen ons vragen stellen. Dat is volks, maar ik vind dat ook heerlijk. Nu is er niets of niemand en dat voelt ontzettend vreemd aan."

Vangramberen sprak met renners en rensters voor en na de cross en weet dus als geen ander wat er leeft. Over de omloop is iedereen het duidelijk eens. "Het parcours is loodzwaar. Je kan zeggen dat je door het zand moet rijden op techniek. Maar het komt er hier gewoon op aan om de sterkste te zijn en de beste conditie te hebben."

Of we bij de mannen ook zo een mooie cross zullen krijgen als bij de vrouwen? “ De vrouwen streden eerst met z'n drieën en in het slot was er het duel tussen Lucinda Brand en Annemarie Worst. Mathieu en Wout gaan al tot diep in de finale tegen elkaar moeten strijden om dat te evenaren."

"Maar het heeft er alle schijn van dat we naar dat duel tussen Van Aert en Van der Poel zullen gaan. Hopelijk moeten ze niet afrekenen met pech en kunnen ze echt strijden zoals dat bij de vrouwen het geval was."