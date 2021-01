Chelsea veracht racisme tegenover Reece James: "Er moet iets veranderen"

"No room for RACISM!!" Met die duidelijke oproep bond verdediger Reece James de kat de bel aan. De 21-jarige rechtsachter had op Instagram racistische berichten ontvangen.

Chelsea steunde zijn speler meteen met een statement. "Iedereen bij de club walgt van de racistische berichten die Reece James heeft ontvangen. We vinden elke vorm van racisme of discriminatie onaanvaardbaar."

De Londense club vraagt om actie te ondernemen. "Sociale media en de overheden moeten sterker en efficiënter optreden tegen dit verachtelijke gedrag. Er moet iets veranderen en het moet nu veranderen."