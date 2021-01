Voormalig FIFA-vicevoorzitter Ahmad gaat in beroep tegen schorsing

Reynaldo Vasquez, oud-voorzitter van de Salvadoraanse voetbalbond, is uitgeleverd aan de Verenigde Staten.

Al in 2015 verscheen de naam van Vasquez in het grootschalige FIFA-schandaal. Hij zou smeergeld hebben aangenomen bij de verkoop van uitzendrechten voor het WK voetbal in 2014.

In El Salvador werd Vasquez al veroordeeld tot acht jaar cel voor het verduisteren van 400.000 euro. De FIFA zelf legde hem een levenslange schorsing op en een boete van 463.000 euro.