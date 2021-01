Vertonghen komt opnieuw in actie bij Benfica, ook Svilar speelt nog eens

Exact tien dagen geleden testte Jan Vertonghen positief op het coronavirus. De 33-jarige verdediger van de Rode Duivels ging meteen in quarantaine, net als vier andere Benfica-spelers.

Gisteren speelde hij zjin eerste wedstrijd na zijn isolatieperiode. Het topteam uit Lissabon versloeg Belenenses met 3-0 in de kwartfinales van de Portguese beker. Mile Svilar kreeg nog eens een kans in het doel van Benfica, het was pas zijn tweede wedstrijd van het seizoen.

Coach Jorge Jesus (66) zat niet op de bank bij het team van Vertonghen en Svilar. Hij wachtte gisteren nog op zijn testresultaat, maar ondertussen is het duidelijk dat ook hij besmet is met het coronavirus.