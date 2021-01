Swings plaatst zich met zege voor finale massastart WB schaatsen in Heerenveen

In het Nederlandse Heerenveen was Swings sneller dan de Nederlander Victor Ramler en de Rus Danila Semerikov. De overwinning in de eerste halve finale ging naar de Italiaan Andrea Giovannini.

Voor de finale van zaterdag plaatsten zich zestien schaatsers. Vorige week werd Swings in de eindstrijd nog derde.

De vrouwen schaatsen zaterdag meteen de finale. Voor België komen Sandrine Tas en Stien Vanhoutte aan de start..

Tijdens het tweede Wereldbekerweekend kunnen de schaatsers zich plaatsen voor de Wereldkampioenschappen afstanden, die van 11 tot en met 14 februari, eveneens in de Thialf Arena van Heerenveen, worden gehouden.