Professor stelt gerust: "Sportevenementen zullen ook bij ons weer kunnen"

Aan de andere kant van de wereld wonen supporters sportwedstrijden weer bij zoals vroeger: in het stadion, zonder mondmaskers. Wanneer kan dat opnieuw in ons land? Die vraag leggen we voor aan biostaticus, professor en loopfanaat Geert Molenberghs.

"Nu nog niet aan de orde"

In Australië spelen de tennissers weer voor volle stadions, in Nieuw-Zeeland staan de kaaien vol voor de zeilwedstrijden om de Prada Cup. "De epidemologische situatie in Australië en Nieuw-Zeeland ziet er anders uit dat in Europa. Bij ons zijn zulke evenementen nog niet aan de orde", begint biostaticus Geert Molenberghs.

"Als ik zulke beelden zie, houd ik mijn adem wel nog even in. Australië kan erg goede cijfers voorleggen, Nieuw-Zeeland zelfs nog betere, maar het virus is er niet helemaal verdwenen. Daarom moeten we toch opletten met zulke massa-evenementen", vindt de professor.

"Voor we in ons land weer evenementen gaan organiseren, pleit ik ervoor om het stap voor stap aan te pakken. Australië heeft al opflakkeringen gekend ook: een uitbraak in Melbourne bijvoorbeeld."

"Weer beginnen in kleinere groepen"

Melbourne maakt zich op voor de Australian Open, het eerste grandslamtoernooi tennis van het jaar. Wanneer kunnen we in ons land weer sportevenementen organiseren en bijwonen?

"Niet op de korte termijn", antwoordt professor Molenberghs. "Onze cijfers zijn goed. Laat ons hopen dat we de derde golf klein kunnen houden. Als onze vaccinatiecampagne een succes wordt, zullen er volgende zomer mogelijkheden zijn. Toch als we ze goed omkaderen met een testbeleid."



Trekken we dan weer met z'n allen weer naar het voetbalstadion? "Dat zal in eerste instantie weer in kleinere groepen kunnen met de nodige omstandigheden. Voetbal heeft sowieso het voordeel dat de wedstrijden buiten worden gespeeld."

Als het goed gaat, voetballen we in ons land weer voor kleine bubbels in het stadion.

"Laat hardlopers in kleine groepen vertrekken"

Geert Molenberghs neemt in zijn vrije tijd graag deel aan loopevenementen zoals de Ten Miles in Antwerpen. Die vinden normaal gezien eind april plaats, dit jaar is de wedstrijd verplaatst naar oktober. "We moeten de vaccinatiekalender afwachten", stelt de professor, "maar momenteel geef ik het advies om nog geen massale start te organiseren. Laat de deelnemers in kleine groepen vertrekken, gespreid over de ganse dag." "Zelf wil ik zo snel mogelijk weer aan de start staan. En misschien vinden we het wel fijner om in kleinere groepen te lopen. Het is alleszins beter dan niet te lopen", stelt Molenberghs, die de 10 mijl in 1 uur en 5 minuten aflegt.



"De sportevenementen in ons land komen alleszins terug. Daar ben ik van overtuigd", besluit de biostaticus met een positieve noot.