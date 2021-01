Pirlo reageert op trip Ronaldo: "In zijn vrije tijd doet hij wat hij wilt"

"Naast het veld mag Ronaldo van mij doen wat hij wil", aldus Pirlo. "Hij had verlof en doet in zijn vrije tijd wat hij wil. Dat geldt voor al mijn spelers. Buiten het veld zijn het vrije burgers en moeten ze zelf maar hun verantwoordelijkheden nemen."

Hoewel zijn trainer niet echt zwaar aan de feiten tilt, onderzoekt de Italiaanse politie wel nog steeds het uitstapje van het koppel. Beiden riskeren nu een boete van 400 euro.

Het is alvast niet de eerste keer dat de Portugees in opspraak komt in verband met het overtreden van de coronamaatregelen.

In oktober vertrok de aanvaller naar Portugal, terwijl zijn team in quarantaine verbleef omdat enkele spelers met het virus besmet waren. Ronaldo testte vervolgens zelf ook positief.