Opvallende beelden uit de JPL: de koffietafel, de lama en de volleyballes

Koffietafel bij Anderlecht

Het leek wel een zondagse koffietafel met de familie, maar we bevonden ons in de match tussen Moeskroen en Anderlecht. Wanneer de spelers uit de kleedkamers komen om aan de 2de helft te beginnen, betreden de bankzitters van Anderlecht het veld met koffie en taart. Smakelijk!

Tabekou brengt bezoekje aan reclamepaneel

In diezelfde match inspecteerde Moeskroen-spits Serge Tabekou de reclamepanelen op Le Cannonier. In een duel met Kemar Lawrence, vliegt Tabekou buiten het veld en belandt hij achter het reclamebord.

Caufriez geeft volleyballes

STVV-verdediger Maximiliano Caufriez heeft vroeger wellicht de les 'hoe werp ik correct in' gemist. Nadat er een inworp voor Sint-Truiden werd toegekend, dacht Caufriez even op een volleybalveld te staan en toetste hij de bal het spel weer in.

Suzuki met zijn beste imitatie van een lama

Nog in die match liet STVV-spits Suzuki zich niet van zijn beste kan zien. Hij waande zich even een lama en spuwde in de richting van Gent-speler Castro-Montes na een akkefietje. In tijden van corona toch opmerkelijk!