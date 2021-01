Meylemans wordt zevende in wereldbeker ondanks afwezigheid in Innsbruck

De Russische Elena Nikitina heeft vrijdag de achtste en laatste manche in de wereldbeker skeleton gewonnen. Ze haalde het in Innsbruck na twee runs in 1'47"73 voor de Oostenrijkse Janine Flock en de Nederlandse Kimberley Bos

Kim Meylemans zegde af en koos ervoor te trainen op de piste voor het WK in het Duitse Altenberg (11-12 februari). Drievoudig Europees kampioene Flock steekt de wereldbeker op zak met 1.695 punten en volgt op de erelijst de Duitse Jacqueline Lölling op.

De Duitse Tina Hermann, vrijdag zesde, eindigt als tweede (1.515 ptn) en Bos als derde (1.326 ptn). Meylemans (1.056 ptn) sluit het WB-seizoen af op de zevende plaats, net als vorig jaar. Haar beste uitslag dit seizoen was een vijfde plaats in de openingsmanche in het Letse Sigulda.