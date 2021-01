Mathieu van der Poel: "Op renbaan ben ik in voordeel, brug en strand liggen Wout beter"

Spek naar de bek voor grote vermogens zoals Van der Poel en Van Aert dus. "Dat denk ik wel", antwoordt de Nederlander uit de Noorderkempen. "Ook omdat je in dat zeezand moeilijk sporen kan trekken. Het zal dus stoempen of lopen worden."

"Een erg mooie omloop", vindt hij. "De passage over de brug en op het strand wordt enorm lastig. Deel 2 op de Wellingtonrenbaan is wat technischer. Daar is het meer draaien en keren, maar het verschil ga je daar niet maken", denkt Van der Poel.

"Kunnen allebei ons ding doen in Oostende'

Wordt het een Van Aert- of een Van der Poel-parcours? "We krijgen een rondje voorgeschoteld waar we allebei ons ding kunnen doen", antwoordt Mathieu van der Poel. "Op de paardenrenbaan ben ik in het voordeel, de brug en het strand zullen Wout dan weer beter liggen."



"Het strand maakt het verraderlijk", weet de drievoudige wereldkampioen. "Je kan er snel een bonus van 20 seconden bij mekaar sprokkelen, maar de volgende ronde kan je er ook weer 20 tellen verliezen. Het wordt zaak om rustig te blijven."



Oud-wereldkampioenen schuiven Van Aert lichtjes naar voren als favoriet. "Vroeger zou ik daar misschien van wakker hebben gelegen, nu niet meer", antwoordt Van der Poel.

"Het parcours heeft me aangenaam verrast. Een modderboel wordt het hier alleszins niet. En ik cross ook graag in het zand."

Wout van Aert plant vandaag zijn verkenning van de WK-omloop.