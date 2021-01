Komt dit ook bij ons terug? Geen mondmaskers, wel toeschouwers in Australië en Nieuw-Zeeland

Aan de andere kant van de wereld leven ze weer virusvrij. Australië en Nieuw-Zeeland hebben hun poorten dichtgeketend en wie er toch inkomt, moet eerst in quarantaine.

Zuur voor topsporters zoals de tennissers die binnenkort aan de Australian Open deelnemen. Zij hebben 2 weken in een hotelkamer moeten leven, maar het resultaat is wel aangenaam. Aan de andere kant van de wereld spelen ze weer met publiek in de tribunes.

In Adelaide mochten topspelers vandaag een eerste keer proeven van het oude normaal. Toppers zoals Novak Djokovic, Serena Williams en Naomi Osaka konden er weer op de foto met hun fans. Afstand houden hoefde niet meer, een mondmasker dragen evenmin.