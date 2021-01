Gymnastiekfederatie Vlaanderen trekt streep onder competities

"Gezien het stijgend aantal coronabesmettingen en de bijkomende maatregelen is het niet aangewezen om verschillende groepen sporters tijdens onze organisaties met elkaar in contact te brengen", legt de Gymfed uit.

"Daarnaast spreken we over een technische sport, waarbij er voldoende trainingstijd nodig is om onze sporters voor te bereiden op het wedstrijdseizoen."

"De situatie zoals deze op vandaag is, biedt weinig tot geen perspectief om onze clubs en sporters op korte termijn te laten deelnemen aan ons competitiecircuit."

Hoewel de federatie met de beslissing klaarheid schenkt, zorgt ze natuurlijk ook voor teleurstelling. "We vinden het wel prioritair dat onze jongste sporters kunnen blijven sporten en dat de hogere leeftijdscategorieën zo snel mogelijk terug aan de slag kunnen", sluit de federatie af.

Voor de min 13-jarigen, die nog indoor kunnen sporten, schakelt de Gymfed over naar onlinecompetities en -challenges. Daarvoor wordt aan een format gewerkt.