De evolutie van de materiaalpost in Fichebak: "De materiaalpost is the place to be"

"Zonder de materiaalpost kun je niet crossen. Een materiaalpost is zo belangrijk", zegt Paul Herygers. "Het is the place to be. Je kunt geen moddercross rijden zonder in de materiaalpost een propere fiets op te halen."

De materiaalpost is te vergelijken met de pitlane in de autosport. De materiaalpost is afgescheiden van het eigenlijke parcours, maar loopt wel parallel. En in die afgescheiden strook staan de boxen met de helpers.

"Je bent altijd met twee", legt Adrie van der Poel uit. "Eentje pakt de fiets aan en de andere geeft een nieuwe fiets. Degene die de fiets aanpakt, die maakt die ook weer proper met een hogedrukreiniger en doeken. Dat moet snel gebeuren."

De materiaalpost die we nu kennen dateert van het einde van de 20e eeuw. Tot pakweg de jaren 70 rekenden de veldrijders op hun supporters. Die stonden verspreid over het parcours met fietsen of materiaal voor hun favoriet. Zo kon er al eens gefoefeld worden en crossers met de meeste fans waren in het voordeel.