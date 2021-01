City lost United af: "Guardiola beseft dat blind aanvallen niet meer werkt"

Manchester United mocht de voorbije weken dromen van een eerste titel in 8 jaar, maar afgelopen speeldag voltrok zich een wissel van de wacht en lijkt Manchester City weer over de beste papieren te beschikken. "Guardiola is altijd een pragmatische coach geweest", zegt Premier League-watcher Aster Nzeyimana over de metamorfose bij City.

Manchester City

Verlies tegen Tottenham als breekpunt

Manchester City is eigenlijk op kousenvoeten aan de leiding gekomen, maar hun opmars is wel ronduit indrukwekkend. Sinds 21 november hebben ze geen wedstrijd meer verloren. Na die 2-0-nederlaag tegen Tottenham stond Manchester City 13e. Sinds die match kreeg het amper 3 goals binnen, waarvan dan nog eentje tegen vierdeklasser Cheltenham. Die match tegen de Spurs was voor Guardiola een breekpunt. Ze slikten daar 2 zuivere countergoals - weliswaar tegen de meest cynische ploeg van de Premier League - en dat was voor Guardiola de druppel. Nu is het genoeg, vond hij.

Defensie is dit seizoen de kracht van City

Zo komt het dat de defensie dit seizoen de kracht is van Manchester City. Defensief klinkt snel negatief, maar dat is het zeker niet, want City heeft weinig ingeboet van zijn aanvallende kracht. Je ziet nog altijd dezelfde infiltraties en patronen. Ook zonder spits maken ze nog 2-3 goals per match. Maar City zet nu niet meer blind hoog druk en houdt altijd minstens 3-4 man achter de bal. Allemaal uit schrik voor de vele goals op counter die ze in het begin van het seizoen pakten. Je hoort dan vaak: Guardiola is pragmatischer gaan voetballen. Maar - en het was journalist Jonathan Wilson die daar als eerste op wees - Guardiola is altijd een pragmatische coach geweest. Hij wil gewoon prijzen pakken en dat ging in het verleden het best door aanvallend te voetballen. Maar na 4 jaar bij City heeft hij gemerkt dat dat blind aanvallen niet meer werkt. Dan is Guardiola pragmatisch genoeg om te beseffen: we moeten het anders aanpakken. Hij is ook niet te beroerd om af en toe eens een lelijke match af te leveren, zoals die 0-0 tegen Manchester United bijvoorbeeld, een echte draak.

Koningskoppel Dias-Stones

Guardiola had er in het verleden een handje van weg om voortdurend aan de samenstelling van zijn defensie te sleutelen. Nu lijkt hij met het duo Dias-Stones een vast koningskoppel gevonden te hebben. Na die match tegen Tottenham heeft Guardiola Laporte, de man waarvan iedereen nog zei dat City door zijn afwezigheid naast de titel greep, laten vallen. De transfer van Ruben Dias was een schot in de roos. Dat is pure klasse, het afgewerkte product als verdediger. Daar heeft hij dan John Stones naast gezet, die eigenlijk al afgeschreven was op dit niveau. Stones werd altijd geroemd omdat hij als verdediger zulke goeie voeten heeft. Dat waren ze in Engeland, met jongens als John Terry en Rio Ferdinand, niet gewoon. Maar hij bleef ook fouten maken, waardoor iedereen zich begon af te vragen: zal dat ooit wel nog uit zijn spel geraken? Maar nu heeft hij zich gespiegeld aan Dias en heeft City er 2 toptransfers bij, waarvan er dus eentje al 4 jaar op het schap lag.

Manchester United

United won te vaak matchen met de hakken over de sloot

Manchester United was de voorbije weken een beetje gaan zweven, maar tegen Sheffield United is het op pijnlijke wijze neergestort. Die nederlaag was niet eens onverdiend. Solskjaer zei na die match dat hun prestatie haaks stond op wat ze de voorbije maanden hadden laten zien. Maar dat vind ik intellectueel oneerlijk. Hij had moeten zeggen: dit resultaat staat haaks op wat we de voorbije maanden hebben laten zien. United heeft immers veel matchen met de hakken over de sloot gewonnen: door een afgeweken bal tegen Wolves, dankzij een masterclass van Pogba op Fulham (altijd moeilijk), op Sheffield had het ook geluk. Het waren geen prestaties zoals die van City de voorbije maanden. Zo'n resultaat als tegen Sheffield was dus nooit ver weg. We zagen het al in de Champions League tegen Leipzig, waardoor United nu in de Europa League zit.

Wat is de filosofie van Solskjaer? We weten het nog altijd niet