Brusselaar Merhy aangeduid als eerste Belgische wereldkampioen

Merhy kroonde zich in oktober 2019 in de Dôme van Charleroi tot interim-kampioen van de WBA bij de cruisergewichten. De Brusselaar sloeg zijn Hongaarse tegenstander Imre Szello knock-out in de zevende van twaalf ronden.

Merhy kon zich tot nu echter slechts interim-kampioen noemen. Beibut Shumenov, die de titel in handen had, raakte ernstig geblesseerd en kon zijn riem niet verdedigen. Sinds de zomer van 2018 kwam hij niet meer in actie en daarom neemt Merhy de titel nu over.

Met de Cubaan Yuniel Dorticos werd al een uitdager voor de 28-jarige Merhy aangewezen. Op het palmares van Merhy staan 29 zeges (waarvan 24 met KO) en 1 nederlaag (met KO).