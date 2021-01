Belgische rugbymannen spelen niet in Roemenië door corona

De wedstrijd van onze Zwarte Duivels vond normaal op 7 februari plaats. Nu die niet kan doorgaan, beslist de raad van bestuur van Rugby Europe wat er moet gebeuren met de match en wat de gevolgen zijn voor de competitie.

"Rugby Europe is op de hoogte gesteld door de Belgische rugbyfederatie dat de Belgische autoriteiten de nationale ploeg gezien de huidige situatie niet toelaten om naar Roemenië te reizen", klinkt het.



De Zwarte Duivels staan in het Rugby Europe Championship na vier gespeelde partijen op de vijfde plaats. Roemenië is zesde en laatste in de stand met vijf punten, twee minder dan België.

In de vorige editie eindigden de Belgen als vijfde in de Six Nations B. Zo vermeden ze een barrageduel om het behoud tegen de winnaar van de Rugby Europe Trophy, het niveau onder het Championship.