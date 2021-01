Belgian Cats in tweede pot voor olympisch basketbaltoernooi

De potten werden bepaald op basis van de wereldranking, waarin onze vrouwelijke nationale basketbalploeg op een 6e plaats pronkt. Door hun plek in pot twee krijgen de Cats al zeker een van de toplanden voorgeschoteld.

Een topaffiche tegen wereldkampioen en titelverdediger Verenigde Staten, Australië of Spanje is dus een zekerheid. "Op de eerste plaats komt het erop aan de groepsfase te overleven en vervolgens zullen we wel zien", vertelde bondscoach Philip Mestdagh.

"Als ik mag kiezen, ga ik voor Spanje in de groepsfase. Ik weet ook wel dat als we met de VS in de groep zitten, we hen vermijden in de kwartfinales, maar tegen Spanje schat ik onze winstkansen toch hoger in."

Canada en Frankrijk zitten samen met België in pot twee. De derde pot is samengesteld uit Servië, China en Japan. In pot vier zitten Nigeria, Zuid-Korea en Puerto Rico.

"Uit de derde pot heb ik niet meteen een voorkeur, al zou ik toch liever het thuisland vermijden. Uit pot vier is Nigeria zonder enige twijfel de te vermijden tegenstander", sloot Mestdagh af.