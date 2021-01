Aster Nzeyimana: "Gevoel dat machine van Liverpool weer op gang is gekomen"

De clubs in Engeland staan dicht op elkaar gepakt in de kop van het klassement. Gisteren lichtte Aster Nzeyimana al de 2 clubs uit Manchester door, vandaag laat hij zijn licht schijnen op de andere titelkandidaten, de ene al wat meer dan de andere.

Liverpool

Tottenham heeft Liverpool een enorme dienst bewezen

De overwinning tegen Tottenham was zó belangrijk voor het seizoen van Liverpool. Jürgen Klopp zei het achteraf ook: de juiste spelers hebben gescoord. Mané, Firmino én Salah lieten de netten trillen, ook al werd de goal van die laatste afgekeurd. Want plots scoorden ze niet meer de voorbije weken, wat toch opmerkelijk is voor hét aanvallende geweld van de Premier League. Firmino en Mané speelden met zó weinig vertrouwen. Dat moet geknaagd hebben. In de eerste helft zag je wel nog altijd niet het onverbiddelijke Liverpool van weleer. Alleen heeft Mourinho Liverpool de kans gegeven om vrank en vrij te voetballen. Hij heeft hen daarmee een ongelooflijke dienst bewezen.

Nieuwe rol Thiago voorbode van het nieuwe Liverpool?

Wat mij tegen Tottenham vooral opviel, was de rol van Thiago. Een fantastische voetballer, maar wanneer hij vlak voor de verdediging speelde, had je het gevoel dat hij het spel wat vertraagde. Nu heeft Klopp hem op de 10 gezet, met Wijnaldum en Milner achter hem. Hoger op het veld heeft hij minder tijd om na te denken en versnelt hij het spel juist wel. Bij zijn voorstelling zei Klopp over Thiago al dat dat een superbelangrijke transfer was voor de evolutie van de ploeg. Dat vond ik toen wat een vreemde uitspraak. Maar Klopp weet als geen ander dat de tegenstanders steeds makkelijker een antwoord vinden op het voetbal waarmee Liverpool de Premier League de voorbije 3 jaar overrompelde. Zelfs pakweg het armtierige Burnley. In voetbal is stilstaan achteruitgaan. Door zo'n Thiago in de ploeg te brengen, verandert het spel van Liverpool. Het is een beetje de terugkeer naar de tijd met Coutinho. Het ging even wat minder met Liverpool, maar dat betekent niet dat ze hebben stilgezeten.

De 2 machines van de Premier League

Manchester City lijkt nu ontketend, maar als je naar 1 ploeg kijkt om hen toch nog het vuur aan de schenen te leggen, is het toch Liverpool. Ik hoop van harte dat Manchester United toch een manier vindt om te blijven winnen, maar er zijn maar 2 machines in de Premier League en dat zijn City en Liverpool. En van die laatste krijg je nu het gevoel: ze hebben het weer gevonden, de machine is weer in gang gekomen. Hét grote probleem voor Liverpool wordt wel de defensie, nu ook Matip weer is uitgevallen (Van Dijk en Gomez zijn al voor lange tijd out). Het is een beetje belachelijk aan het worden. Ze waren eigenlijk niet van plan om nog iemand extra te halen, maar als Matip maar blijft uitvallen, is dat toch misschien nodig. Anders geef je het seizoen mogelijk al op.

Leicester City

Met of zonder Vardy groot verschil

Net als heel veel voetballiefhebbers ben ik gecharmeerd door het voetbal van Leicester. Veel meer dan bij Manchester United herken je bij hen de hand van de coach, van Brendan Rodgers. Het probleem is wel dat Leicester met of zonder Vardy een verschil is van dag en nacht. Met Vardy erbij hadden ze bij Everton wél gewonnen. Niet alleen omdat hij de kansen wel zou afmaken, maar ook omdat hij uit het niets een kans kan creëren. Op het middenveld is niet Youri Tielemans maar James Maddison de patron. Maddison mag over het veld rondfladderen en Tielemans zorgt ervoor dat dat mogelijk is. Hij laat hem optimaal renderen. Op die manier zijn die twee onlosmakelijk met elkaar verbonden, want Maddison zorgt er ook voor dat Tielemans beter tot zijn recht komt. In België leeft wel nog vaak het idee dat Tielemans de Maddison is in dit verhaal, de man met het inzicht en de passjes. Maar eigenlijk is hij - en dit is positief bedoeld - vooral de waterdrager. Een rol die hij met glans vervult. Praet is nu geblesseerd, maar met Castagne heeft Leicester nog een 2e Belg die stilaan een vaste waarde is in de basis. Meteen na zijn blessure stond hij er weer in, dat zegt alles. Hij houdt daar Ricardo Pereira toch maar mooi op de bank. Nee, Castagne heeft zich zeker niet verslechterd met zijn overstap naar Leicester.

Statistieken Youri Tielemans 2019-2020 2020-2021 Geslaagde passes vijandelijke helft 29,9 32,4 Dribbels 1,6 1,7 Geslaagde dribbels 56,9% 78,8% Begin passketen eindigend in schot 0,8 1,2

Tottenham

Nooit meegegaan in de hoerastemming rond Tottenham

Tottenham is 1 van de 9 clubs die dit seizoen op kop hebben gestaan van de Premier League. Toch ben ik nooit meegegaan in de gedachte dat de Spurs dit jaar wel eens de titel zouden kunnen pakken. Oké, Son en Kane zijn fantastisch, maar geef mij toch maar een De Bruyne, Foden, Mahrez, Bernardo Silva... Ik begrijp ook niet waarom Alderweireld daar op de bank zit en iemand als Joe Rodan wel speelt. Tegen Liverpool brak de defensieve aanpak van Mourinho hem zuur op. Hij zal zelf zeggen dat het niet defensief was, maar dat het juist een aanvallende tactiek was om te wachten op het juiste moment om toe te slaan. Met Son en Kane zijn ze immers de counterploeg bij uitstek. Tottenham won al 13 jaar geen trofee, maar als daar dit jaar verandering in moet komen, dan zal het toch in de League Cup moeten gebeuren. Daar staan ze immers op 90 minuten van een prijs.

West Ham United

