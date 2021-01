Anthony Vanden Borre beschouwt zijn Anderlechtperiode als afgelopen

Anderlecht had Anthony Vanden Borre vorig jaar nog een keer opgevist. De voorbije weken kwam er een kink in de kabel. De rechtsback stuurde zijn kat naar de trainingen.

In de kranten geeft Vanden Borre vandaag tekst en uitleg. "Ik begrijp niet dat ze daar op Anderlecht een topic van maken. Ik wacht al zes maanden op een voorstel. Dan lijkt het me overduidelijk dat ik niet meer nodig ben", vertelt hij in Het Laatste Nieuws en Het Nieuwsblad.

"Blijkbaar besta ik niet meer. Ik ben enkel nog aangesloten bij de club, meer niet", maakt Vanden Borre zich sterk. "Het was leuk geweest als ik er nog een toekomst had, maar nu is het tijd om er een punt achter te zetten."

Droomt Vanden Borre nog van een voetbalcarrière? "De transferperiode loopt nog enkele dagen", antwoordt hij in de kranten. "Ik heb er alleszins nog zin in."

"Als ik een aanbieding krijg, zeg ik niet meteen "neen". Maar ik weet ook dat zoiets niet gaat gebeuren. Clubs staan sceptisch tegenover mij."

"Ach, wat er ook gebeurt, ik blijf voor eeuwig een kind van Anderlecht", besluit de oud-international, die zich nu wil concentreren op een voetbalacademie in Dubai.