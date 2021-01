Van Aert vs. Van der Poel in Extra Time Cross: "Ligt zó dicht bij elkaar"

De grootste zandspecialist: Van der Poel

Van de 13 crossen die Van der Poel en Van Aert tegen elkaar gereden hebben in het zand (sinds 2016) won Van der Poel er 11. De Nederlander is dus zonder twijfel de grootste zandspecialist van de twee.

Maar er is een maar: het zand in Oostende is van een totaal andere kwaliteit dan in duinencrossen als Koksijde. "Je kunt dit niet vergelijken met Koksijde", zegt specialist Niels Albert. "Daar kun je met je techniek een spoor rijden. Hier is het echt stoempen."

"Het gaat hier niet over: kun je goed door het zand rijden?", merkt Sven Nys op. "Wel over: kun je heel lang heel hoog vermogen leveren door te lopen of te fietsen? Dan is er wel een verschil in het voordeel van Van Aert, kijk maar naar Dendermonde."