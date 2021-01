Rob Peeters won in 2012 zilver op WK Koksijde: "Nu heb ik het daar wat moeilijk mee"

"Vicewereldkampioen, maar zilver heeft me ook wat genekt"

Nooit was de Belgische dominantie op een WK veldrijden groter dan op 29 januari 2012. In Koksijde kleurde de top 7 toen Belgisch.

Niels Albert stond op het hoogste schavotje. Rob Peeters was de verrassende nummer 2.

"Die zilveren medaille doet me terugdenken aan een heel toffe tijd", vertelt Peeters.

"Nu heb ik het daar wat moeilijk mee, omdat dat dat iets is dat nooit meer terugkomt. Als ik terugdenk aan dat WK, krijg ik het gevoel dat het leukste al gepasseerd is."

Die 2e plek heeft ook veel veranderd in het leven van Peeters. "Tot dat WK had ik nooit druk of stress. Maar na die prestatie werd ik overladen met verwachtingen."

"Die goede prestatie in Koksijde heeft me dus ook wat genekt. Of ik liever 4e was geëindigd in plaats van 2e? Dat vind ik een moeilijke afweging. Ik word nog altijd de vicewereldkampioen van Koksijde genoemd. Dat is een titel die ik niet had met een 4e plek."