Philippe Gilbert hervat competitie in Marseillaise: "Te vroeg voor resultaten"

Vorige week was er de 1.2-koers in Valencia, waar geen WorldTour-ploegen mochten meedoen. Die zijn zondag wel volop van de partij in de GP La Marseillaise (1.1). "Het deelnemersveld is heel sterk", blikt Gilbert voor.

"Normaal is dat niet zo, maar door de vele uitgestelde koersen door corona in Spanje en andere landen zakken veel goeie renners naar de eerste koers in Frankrijk af. Het belooft een hervatting van heel hoog niveau te worden."

"Ik kruis mijn vingers dat de koersen in Frankrijk mogen blijven doorgaan."

Gilbert rijdt immers na de Marseillaise zondag ook de Ster van Bessèges (3-7 februari) en de Ronde van de Provence (11-14 februari). "Dat zijn heel lastige koersen met een mooi parcours. Ik ben gelukkig dat ik daar mag rijden."