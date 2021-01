Nils Eekhoff vangt ook bot bij TAS: geen wereldtitel bij beloften 2019

Nils Eekhoff stapte naar het TAS na zijn diskwalificatie op het WK op weg voor beloften in Harrogate in 2019. De Nederlander kwam in de wedstrijd na een val helemaal weer vooraan en sprintte vervolgens naar de wereldtitel.

Een kwartier waande Eekhoff zich wereldkampioen, want 15 minuten na de race besloten de UCI-commissarissen zijn wereldtitel af te nemen, omdat hij na zijn val kilometerslang achter de Nederlandse ploegauto had gereden en daar dus onrechtmatig voordeel uit haalde.

De titel ging uiteindelijk naar de Italiaan Samuele Battistella. Eekhoff tekende in eerste instantie protest aan bij de UCI, maar zag dat meteen afgewezen worden. Hij trok vervolgens naar het TAS, dat oordeelt nu anderhalf jaar later dat de zaak onontvankelijk is. Eekhoff legt zich nu neer bij die beslissing.

Eekhoff werd vorig jaar prof bij Team Sunweb, nu Team DSM. De intussen 23-jarige Nederlander, die vorig jaar in zijn eerste profjaar knap tweede werd in Dwars door het Hageland en het Nederlandse kampioenschap, ziet de wereldtitel bij de beloften dus definitief uit zijn handen glippen.

"Over de zaak is het nooit gegaan", zegt Eekhoff aan Thijs Zonneveld voor de Nederlandse krant Algemen Dagblad. "Ik heb geen gelijk gekregen en ook geen ongelijk. Ik heb er nu een streep onder gezet, ik steek er geen energie meer in."