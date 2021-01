Naomi Osaka wordt mede-eigenaar Amerikaanse kampioen vrouwenvoetbal

"Ik ben blij dat ik Naomi Osaka mag verwelkomen. Ze belichaamt de waarden van onze club en haar perspectief is van onschatbare waarde voor zaken die verder gaan dan sport", vertelt Steve Malik, voorzitter van North Caroline Courage. "Ik ken niemand die ons beter kan helpen om de volgende generatie vrouwen te blijven inspireren."

Malik kocht in 2017 Western New York Flash, dat net zijn eerste landstitel veroverd had, en verhuisde die club naar Raleigh, de hoofdstad van North Carolina. In het eerste seizoen met de nieuwe naam bereikte de club opnieuw de play-off-finale, de volgende twee seizoen won het die ook. Vorig jaar kon de competitie wegens de pandemie niet afgewerkt worden.

De 23-jarige Osaka, volgens Forbes in 2020 de best betaalde sportvrouw ter wereld, zal betrokken worden bij het beleid. "Mijn investering gaat veel verder dan alleen maar teameigenaar zijn", zegt de voormalige nummer 1 van de wereld en drievoudige grandslamwinnares.

"Het is een investering in geweldige vrouwen, die rolmodellen en leiders in hun vakgebied zijn. Ze zijn een bron van inspiratie voor alle jonge atletes. Ik kijk ernaar uit om alles wat Courage doet voor diversiteit en gelijkheid te steunen."

"De vrouwen die in mij geïnvesteerd hebben toen ik opgroeide, hebben me gemaakt tot wie ik nu ben. Ik kan niet voorstellen hoe mijn leven er zonder hen zou uitzien. Hetzelfde wil ik nu voor jonge meisjes betekenen."

Osaka investeerde al in de jeugd met The Naomi Osaka Play Academy, een initiatief dat de levens van meisjes via sport en spel wil verbeteren. Dat sluit mooi aan bij haar nieuwe voetbalclub, waarbij liefst 13.000 jonge speelsters aangesloten zijn.

Vorig jaar ontpopte Osaka zich als activiste. Als steun aan "Black Lives Matter" boycotte ze toen de halve finales van het WTA in Cincinnati. Met een dag vertraging trad ze toen alsnog aan in haar halve finale, waarin ze Elise Mertens versloeg.

Osaka is niet de eerste vrouw en ook niet de eerste tennisster die investeert in een club van de NWSL. Het nieuw opgerichte Angel City FC Los Angeles, dat in 2022 toetreedt tot de competitie, heeft Serena Williams als eigenaar, naast de actrices Eva Longoria, Natalie Portman, Jennifer Garner en Jessica Chastain.