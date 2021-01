Na Hazard en Witsel ligt ook Meunier in de lappenmand bij Dortmund

Thomas Meunier bleef bij de vorige wedstrijd van Dortmund, vorige week vrijdag op Mönchengladbach, al 90 minuten op de bank. De rechtsachter sukkelt met een knieblessure.

Meunier is zo al de 3e Belg in de ziekenboeg van Dortmund. Thorgan Hazard herstelt van een spierblessure die hij eind december opliep. Axel Witsel is sowieso nog maanden buiten strijd met een scheur in zijn achillespees.

Dortmund zit al een poosje in een dip. Coach Lucien Favre kreeg in december de bons, maar opvolger Edin Terzic doet voorlopig niet veel beter. Na een 1 op 9 is de club weggezakt naar de 7e plaats in de Bundesliga.