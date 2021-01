Mauri Vansevenant: "Ik zou heel graag luxeknecht van Remco zijn"

Beluister de podcast met Mauri en Wim Vansevenant

Mauri Vansevenant, een jonge wolf bij de Wolfpack

De wielerliefhebbers leerden Mauri Vansevenant vooral kennen in de Waalse Pijl van vorig jaar. De 21-jarige klimmer van Deceuninck-Quick Step werd ondanks een val in de finale pas aan de voet van de Muur van Hoei gegrepen. In de podcast komt hij nog even terug op die spectaculaire val in de afdaling richting Hoei. "Ik was redelijk vermoeid en dan is je reactievermogen wat trager", vertelt Vansevenant. "Ik ga vol de bocht in, voel dat ik de controle verlies en rijd dwars de struiken in. Ik mag mezelf niets verwijten en hopelijk kom ik nog een keer in die situatie om de koers te kunnen winnen."

Ik durf bijna te zeggen dat Mauri zijn ploeg voor het leven heeft gevonden. De West-Vlaamse inbreng is groot en dat is belangrijk voor Mauri. Wim Vansevenant

Vansevenant voelt zich goed bij Deceuninck-Quick Step en koos ook bewust voor de Belgische ploeg. "Als neoprof is het een groot voordeel om je meteen thuis te voelen in een ploeg, dat is een grote luxe. Als verlegen jongen is het een voordeel om zo connecties te leggen."

"Ik heb hier alles dat ik me kan wensen: super begeleiding, goeie sfeer, deze ploeg hangt echt aan elkaar. Ik weet waar ik ben, ik weet niet waar ik ooit zal geraken, maar ik hoop nog lang bij deze ploeg te mogen blijven."

Vader en ex-renner Wim Vansevenant gaat zelfs een stapje verder. "Ik durf bijna te zeggen dat Mauri zijn ploeg voor het leven heeft gevonden. De West-Vlaamse inbreng is groot en dat is belangrijk voor Mauri."

"Ik weet nu al dat Mauri geen veelwinnaar zal worden"

Vansevenant rijdt goed bergop, hij droeg de leiderstrui in de Ronde van de Toekomst en won de zware Valle d'Aosta bij de beloften. Dat schept verwachtingen. "Sowieso weet ik nu al dat Mauri geen veelwinnaar zal worden, hij is geen Remco Evenepoel", tempert vader Wim Vansevenant. "Ik wil hem graag zien groeien en dat hij pas top is op zijn 27e of 28e. Daarom is het beter dat hij nu in een dienende rol leert van toprenners hoe die omgaan met druk, succes, roem en tegenslagen." "Mauri zal een goeie renner worden, maar op zijn plaats. Meesterknecht van Remco? Ik zou met beide handen tekenen als hij een rol kirjgt zoals Wout Poels bijvoorbeeld voor Chris Froome had."

Ik zou graag een rol vervullen zoals Dries Devenyns doet: op de juiste manier op de juiste plaats zijn wanneer het moet. Mauri Vansevenant

Vader en zoon komen duidelijk goed overeen. "Ik zou heel graag luxeknecht zijn", zegt ook Mauri Vansevenant. "Ik hoop zeker dat ik deel mag uitmaken van de kern rond Remco. Ik zou het fantastisch vinden om Remco te helpen wanneer het nodig is. Maar de weg is voor ons allebei nog lang."

"Ik weet ook wel dat mijn capaciteiten beperkt zijn en met mijn sprint zal ik niet veel koersen winnen. En in een ploeg zoals Deceuninck-Quick Step ben je ofwel knecht ofwel kopman, tussenin bestaat niet."

"Ik zou graag een rol vervullen zoals Dries Devenyns doet: op de juiste manier op de juiste plaats zijn wanneer het moet. Fantastisch om zo je wedstrijden te rijden. Je moet je voor de volle 100% durven te geven. Als je met volle overtuiging doet wat ze van je verwachten, dan kun je een mooie toekomst hebben."

"Misschien zit de Vuelta er dit jaar in"

Met zijn klimmersbenen is Mauri Vansevenant voorbestemd om grote rondes te rijden, maar dat is nog niet voor meteen. "Ik heb nu mijn programma gekregen tot halfweg het jaar en sowieso rijd ik geen Giro of Tour." "Misschien dat de Vuelta er wel in zit en dan wordt het heel interessant om te kijken hoe mijn lichaam zal reageren op een wedstrijd van 3 weken. Dan kan ik kijken of mijn recuperatievermogen goed is en of ik sterker word als renner."