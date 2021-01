Luca Brecel stoot door naar 1/8e finales op German Masters

Brecel, die in 2016 tweede werd op de German Masters, nam de eerste twee frames voor zijn rekening. Met breaks van 55 en 77 ging onze landgenoot door op zijn elan in frame 3 en 4.



Saengkham, die in de voorbije drie onderlinge confrontaties slechts één keer kon winnen, pakte met een break van 81 punten de vijfde frame. Frame 6 werd op de kleuren beslist en dit in het voordeel van Brecel.

Voor een plaats in de kwartfinales neemt Brecel het op tegen de Engelsman Jack Lisowski (WS 14), die zijn landgenoot Louis Heathcote (WS-70) met 5-4 versloeg. Eerder deze week toonde Brecel zich met 2-1 de betere over Lisowski in de eerste groepsfase van de WST Pro Series.