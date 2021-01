Lotto-Soudal: "Beste nieuws: Malecki mag na 60 dagen ziekenhuis verlaten"

Lotto-Soudal stuurde vandaag het goede nieuws over zijn nieuwkomer de wereld in. "Zonder twijfel het beste nieuws van de dag: Kamil is 60 dagen na de crash waarbij hij zijn bekken en sleutelbeen brak, ontslagen uit het ziekenhuis", luidde het in een tweet.

"Het is een grote opluchting om het ziekenhuis te mogen verlaten", zegt Malecki zelf. "Ik ben blij dat ik eindelijk weer naar mijn familie mag. De lange weg naar herstel kan nu beginnen. Ik hoop om sterker terug te komen."

Malecki is opgeleid door CCC, waar hij doorgroeide naar de WorldTour-ploeg. Toen eind vorig jaar bekend raakte dat CCC een punt zou zetten achter haar sponsoring, maakte de Pool de overstap naar Lotto Soudal.

Malecki werd in 2020 6e in de Ronde van Polen. Hij droeg er een dag de gele leiderstrui. Malecki werd dat jaar ook 4e in een Giro-rit.