Kimmer Coppejans zit al 13 dagen opgesloten: "Mag nog geen deur openen"

"Spannend zou ik het hier niet echt noemen. Ik heb net wat gefietst en aan fitness gedaan in mijn kamer. Voor de rest is het verveling troef", zei Coppejans vanochtend vroeg vanuit Melbourne.

"Het is nu mijn 13e dag in quarantaine. Eigenlijk mag ik niks. Ik mag zelfs de deur niet openen als er niet geklopt wordt. Alleen als iemand eten komt brengen, de was komt halen of als we getest worden, mag de deur open. Dat is het. Alleen een raampje kan ik wel eens openzetten."

"Ik heb intussen slecht nieuws gehad, want wij zullen tot en met de 14e dag tot middernacht vastzitten. Dat zijn dus eigenlijk al 15 dagen, nog meer dan eerst aangekondigd. Dat komt omdat ik op één van de vluchten zat met positieve Covid-gevallen."

"Daardoor kan ik pas zondag een eerste keer weer tennissen. Dat is een zware tegenvaller. Ik loop veel achterstand op, mentaal en fysiek. Als ik straks een best-of-5 moet spelen, dan wordt dat niet simpel. Neen, aangenaam is het allemaal niet."

Toch gloort er licht aan het einde van de tunnel, weet Coppejans.

"Zodra ik uit quarantaine mag, zal het normale leven voor mij wel min of meer hernemen. Dan mogen we 's avonds op restaurant, kunnen we een filmpje meepikken in de bioscoop en nog veel meer. Dat zijn mooie vooruitzichten. Waar ik ook naar uitkijk: in de buitenlucht een keer goed in- en uitademen."