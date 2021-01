Imke Courtois: "Vendée Globe is andere koek dan Over De Oceaan"

De Vendée Globe is een van de zwaarste zeilwedstrijden ter wereld. Na 80 dagen op zee kwamen de eerste deelnemers vannacht weer aan in het westen van Frankrijk.

"Het was echt een heel spannende race, met ook nog een speciale ontkoping", vertelt Imke Courtois. "Yannick Bestaven heeft als 3e de finish bereikt, maar hij wint de race omdat hij mee geholpen heeft aan een reddingsoperatie."



"Dat maakt deel uit van het zeilen heb ik geleerd. Als iemand in nood verkeert, maak je rechtsomkeer om hem of haar te helpen", gaat Courtois voort. "Daarom vind ik het zo mooi dat Bestaven nu wint."

In het tv-programma Over De Oceaan zeilen Courtois en andere BV's van Lanzarote over de Atlantische Oceaan naar Guadeloupe. In de Vendée Globe gaan de deelnemers solo de wereld rond, zonder een keer voet aan wal te zetten.

"Dat is andere koek", weet Courtois. "Voor mij is dat een brug te ver. Ik ben een groepsdier, daarom heb ik ook voetbal gespeeld. Een zeiltocht met z'n tweeën zie ik dan weer wel zitten."

