Gooikse Pijl: "Zonder toeschouwers of VIP's is 18e editie niet haalbaar"

"We hebben al een voorakkoord met Deceuninck-Quick Step, Lotto-Soudal, Jumbo-Visma, Bora-Hansgrohe, Israel Start-Up Nation, Intermarché-Wanty-Gobert en Alpecin-Fenix."

De Gooikse Pijl wordt een week voor het WK in Leuven georganiseerd. "De interesse van de ploegen zal groot zijn."

"Halle als startlocatie moet onze wedstrijd nog meer uitstraling geven. We hebben de ambitie om te groeien met onze koers. Beetje bij beetje, zonder ons te vergalopperen", klinkt het bij organisator Danny Schets.

De Gooikse Pijl (1.1) krijgt dit jaar met Halle een nieuwe startlocatie. Door die verhuis staan er na een eerste lus 8 lokale rondjes in en rond Gooik op het programma.

"Zonder toeschouwers of VIP's is niet haalbaar"

Vorig jaar kon de Gooikse Pijl georganiseerd worden met een zeer gering aantal VIP's en toeschouwers.

Als de wedstrijd in 2021 enkel zonder toeschouwers en dus ook zonder VIP's zou moeten doorgaan, dan maakt de organisatie sowieso een kruis over de 18e editie van de Gooikse Pijl.

Organisator Danny Schets: "Legt men ons op dat we het dit jaar moeten doen zonder VIP's of toeschouwers, dan is het voor ons niet haalbaar een 18e Gooikse Pijl op poten te zetten."

Vorig jaar ging de zege in de Gooikse Pijl naar de Nederlander Danny van Poppel. Hij haalde het in een groepssprint voor Gerben Thijssen en zijn landgenoot Arvid de Kleijn.