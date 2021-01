Casse na afgebroken judostage: "Het is overleven en aanpassen tot de Spelen"

"Er ontstond paniek in de regio. Ze hebben van alles gesloten en de regels verstrengd. De federatie deed opnieuw een aanvraag of de stage kon doorgaan en die is goedgekeurd. Toen we er aankwamen, kwam er evenwel meer druk van de regering."

"Wij hebben gehoord dat er vorige week een Engelse skileraar besmet was in de regio van Salzburg. Hij heeft nog skiles gegeven en zo zijn er 37 mensen besmet geraakt. Een 100-tal mensen moest in quarantaine."

Casse, de nummer 1 van de wereld in de klasse tot 81 kilogram, doet zijn verhaal van een bewogen internationale stage. Afgelopen weekend reed hij 10 uur naar bergdorpje Mittersill, in de buurt van Zell am See, maar hij moest halsoverkop terugkeren.

"Panikeren niet en blijven ons aanpassen"

"Maar er zijn nog andere mogelijkheden en we hebben nog 6 maanden tot de Spelen om echt in topvorm te raken. We panikeren niet en blijven ons aanpassen." (lees voort onder foto)

Hongarije, Slovakije, Slovenië, Kroatië, Oostenrijk, Kosovo, Duitsland, Nederland en België waren de aanwezige landen. Een grote streep door de rekening noemt Casse het niet: "Maar het is spijtig. Het was een mooie opportuniteit om al die mensen vast te pakken en goed te kunnen trainen. Om opnieuw in topvorm te komen."

In coronatijden was dit de eerste grote stage die georganiseerd werd: "In normale jaren zijn er een 1.000 judoka's in Mittersill. Nu mochten er 200 judoka's gaan, plus nog 50 stafleden."

"Na een training maandagavond en dinsdagmorgen is iedereen naar huis gegaan. Wij hebben de uitzondering gekregen dat we een dag erna mochten vertrekken, omdat we zo lang moesten rijden. We deden in de namiddag nog een krachttraining en zijn woensdagnamiddag vertrokken."

Casse heeft toch een beetje op de tatami kunnen staan. "We zijn zondagavond aangekomen, deden een sneltest en hadden maandagmorgen de 1e training. Maandagmiddag kregen we al te horen dat de stage gecanceld zou worden, maar dat we nog 2 trainingen mochten doen."

"Ben nu alweer op stage in Duitsland"

Ondertussen is Casse al opnieuw op stage: "We zijn nu in Duitsland voor 4 trainingen tot zaterdagmorgen. Hier zijn minder mensen, maar het is sowieso beter dan in België trainen."

"We zijn ook nog bezig met een stage in Hongarije. Die zit eigenlijk al vol, maar we proberen daar nog bij te raken. Dat is niet evident, want alle landen zitten met restricties en veel regels. We blijven proberen. Voor mij is het belangrijk om zo veel mogelijk stages te doen, veel arbeid te leveren en veel mensen vast te hebben."

"De stage in Mittersill heeft aangetoond dat met een goed protocol nog stages georganiseerd kunnen worden in de toekomst. Het is jammer dat door externe factoren de stage moest worden gecanceld."

"Het judoprotocol was heel strikt en duidelijk. We zijn allemaal minstens 3 keer getest. We zitten in 1 grote judobubbel, waar niemand in of uit kan. Het hotel is bij wijze van spreken op slot. Je mag niet buitenkomen."

Hij denkt dat corona de zaken nog meer kan dwarsbomen. "Dat zal wel. We moeten daar zeker rekening mee houden. Maar we zijn al 9 maanden aan het overleven en aanpassen. En dat zal zo verdergaan tot aan de Spelen. Er is geen andere optie."