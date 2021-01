Antwerp-fans hangen nieuw Lamkel Zé-spandoek: "4 days left"

Met het spandoek voeren de fans de druk op het bestuur van de club nog een beetje verder op.

Ze eisen het vertrek van aanvaller Didier Lamkel Zé. Die is na meerdere incidenten niet meer welkom voor hen.

De transfermarkt sluit op de meeste plaatsen ter wereld maandag. Nog 4 dagen dus.

Lamkel Zé maakte het al bont bij Antwerp. Eerder deze maand kwam hij in Anderlecht-shirt opdagen aan het stadion.

De Kameroener vertoefde tussen midden oktober en midden januari drie maanden in de B-kern, maar nieuwe coach Frank Vercauteren viste hem nog eens op.

Lamkel Zé stond de voorbije drie competitiewedstrijden zelfs aan de aftrap.

Toch lijkt het bestuur van stamnummer 1 Lamkel Zé nog graag te slijten de komende dagen.

De fans van Antwerp voeren al enkele weken acties tegen Lamkel Zé. Er is een website gemaakt met de ludieke vraag "of hij al weg is".

Vorige week werd een spandoek aan de Bosuil opgehangen met de boodschap "La direction du club: putes de LZ" en twee weken terug gingen supporters de beloftentraining verstoren om een hartig woordje te spreken met de Kameroener.