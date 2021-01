450 zeges op een rij op FIFA 21: 15-jarige Deen is ongeslagen op FUT Champs

450 overwinningen en 0 nederlagen op het virtuele voetbalveld: de 15-jarige Anders Vejrgang is aan een indrukwekkende reeks bezig op FIFA Ultimate Team Champions op FIFA 21. Ondanks zijn prille leeftijd gooit de jonge Deen hoge ogen en dat terwijl hij nog te jong is om aan professionele wedstrijden deel te nemen. "Een hele goeie speler, maar ook eentje met jonge kuren", aldus Hakim “MrDoorey” El-Kaddouri, FIFA-coach en -analist.

Het Deense wonderkind is een waar fenomeen. Hij streamt voor de ogen van honderdduizenden FIFA-liefhebbers en ligt al onder contract bij het esportsteam van RB Leipzig. Sinds de release van FIFA 21 is Vejrgang ongeslagen in de Weekend League van de FUT Champions-spelmodus. En dat is allesbehalve een sinecure. Voor de leken: de Weekend League is een van de moeilijkste competities op FIFA, waarin je elk weekend met een eigen samengesteld team 30 matchen tegen anderen speelt. 30 matchen lang de focus houden is al lastig genoeg en de tegenstand is ook niet minnetjes. "Het zijn zeker geen pannenkoeken waar hij tegen speelt", vertelt FIFA-coach Hakim El-Kaddouri. "Je tegenstander wordt bepaald op basis van ‘skill-based matchmaking’. Als je dus veel wint, kom je uit tegen iemand die ook veel wint." "Die Weekend League scheidt ook de competitieve spelers van de niet-competitieve spelers. Om mee te doen aan de grote officiële FIFA-toernooien moet een speler ‘geverifieerd’ worden en dat doe je door 27 wedstrijden te winnen in één enkele Weekend League." Ter vergelijking: Vejrgang heeft al 15 weekends op rij 30 wedstrijden gewonnen.

Te jong

De jonge FIFA-ster zal nog even geduld moeten uitoefenen om te mogen meedoen aan de Global Series, de belangrijkste professionele FIFA-competitie. Je mag pas deelnemen als je 16 jaar oud bent. En ook al veegt Vejrgang iedereen van de virtuele voetbalmat, toch blijft coach El Kaddouri sceptisch. "Er zijn nog jonge spelers die het goed doen op FUT Champions, maar die dan op het grote toneel teleurstellen. Dus het is nog maar de vraag of Vejrgang het zal halen in die belangrijke toernooien."

Geluk en talent

Wat maakt de jonge Deen dan precies zo goed? Een mix van geluk en talent. "Aan de ene kant heeft hij het geluk dat hij nog geen zogenaamde ‘disconnects’ heeft gehad, waarbij hij van de FIFA-servers wordt gegooid." "Aan de andere kant is hij ook gewoon een heel goede speler. Hij neemt steeds de juiste beslissingen." "In een situatie waar je geen fouten mag maken, maakt hij geen fouten. Wanneer hij uitkomt met een verdediger, verovert hij de bal. Wanneer hij schiet, maakt hij een goal." El-Kaddouri voegt eraan toe dat met Vejrgang een nieuwe generatie op komst is. "Ik zie steeds meer 15- en 16-jarigen op heel hoog niveau presteren en dat is ook logisch. Ze hebben via kanalen als Twitch en YouTube veel blootstelling aan toppers in het vak. Daarnaast is er ook veel meer coaching dan vroeger."

Ik zie steeds meer 15- en 16-jarigen op heel hoog niveau presteren en dat is ook logisch. Hakim “MrDoorey” El-Kaddouri, FIFA-coach en -analist

