Zweden-Frankrijk en Denemarken-Spanje zijn halve finales op WK handbal

Noorwegen bereikte op de voorbije 2 edities bij de mannen nog telkens de finale, maar deze keer pakte de mayonaise niet. De Noren haalden al met moeite de kwartfinales en daar botsten ze op een onverbiddelijk Spanje (31-26).

Qatar, een samenraapsel van vooral genaturaliseerde (sub)topspelers, hoopt al jaren mee te kunnen doen om de knikkers, maar beter dan de finaleplaats in 2015 deden ze deze keer niet. Zweden, terug van weggeweest, was met 35-23 duidelijk te sterk.

Maar het meeste spektakel kregen we in de andere 2 kwartfinales. Het verrassende Hongarije slaagde er bijna in grootmacht Frankrijk een voetje te lichten, maar de Fransen maakten uiteindelijk nog gelijk (30-30) en in de verlengingen konden ze hun surplus aan klasse toch doen gelden (35-32).

Dé thriller van de kwartfinales was evenwel Denemarken-Egypte. De titelverdediger balanceerde tegen het gastland meermaals op de rand van de uitschakeling. Ook hier draaide het uit op verlengingen.

Drievoudig Speler van het Jaar Mikkel Hansen moest alles uit de kast halen om de Egyptenaren, met een sterke Omar Yahia, het hoofd te bieden. Ook na de verlengingen stond het gelijk (35-35), waardoor strafworpen over de halve finales moesten beslissen. Denemarken kon met Niklas Landin Jakobsen rekenen op de beste doelman ter wereld. Egypte droop bij een 4-3-stand af.