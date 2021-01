Zegekoningin Lucinda Brand voor WK veldrijden: "Laat me niet gek maken"

Onder de vleugels van Sven Nys concentreert Lucinda Brand zich dit seizoen op het veldrijden. Zet ze zaterdag de kers op de taart met een eerste gouden medaille? Twee keer stond ze al op het podium: 2x met brons, 1x met zilver.

"Ik heb veel meer crossen in de benen, heb enorm veel getraind in het bos en mijn techniek is er op vooruitgegaan. Dat maakt het verschil met andere jaren. Wanneer je techniek beter is, houd je meer energie over in de wedstrijd en dat voel ik elke week", vertelt de Wereldbekerwinnares.



Net als vorig jaar in Zwitserland zal ze vooral moeten opboksen tegen haar landgenotes. Ceylin Alvarado verdedigt haar titel, Denise Betsema is een zandduivel.

"Ik wil natuurlijk heel graag dat WK winnen, maar mijn seizoen is niet mislukt als dat niet gebeurt", reageert Brand.

"Ik won al 11 keer en pakte het eindklassement in de Wereldbeker. Dat is heel knap. Uiteraard droom ik van die regenboogtrui, maar het niveau ligt momenteel heel hoog en een WK wordt op één dag verreden. Ik kan net zo goed ook naast het podium vallen. Ik wil me vooral niet gek laten maken."