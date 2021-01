Leuven Bears versterkt zich met Amerikaanse center Ryan Kriener

Ryan Kriener (22) kwam als jonkie in eigen land uit voor The University of Iowa. Vorig seizoen tekende de lange center zijn eerste profcontract bij de Helios Suns in de Sloveense competitie.

"Ryan zal na de verplichte quarantaine periode bij het team komen", staat op de site van Leuven Bears.

"Als de quarantaine positief verloopt, zullen we Ryan aan het werk kunnen zien op 5 februari in de halve finales van de Beker van België tegen Kangoeroes Mechelen."