Koudste stadje in Lapland dingt naar organisatie van... Zomerspelen

Salla is een stadje in het uiterste noorden van Finland, in Lapland, waar temperaturen van 50 graden onder nul geen uitzondering zijn. Mocht het met 3.500 inwoners niet zo'n klein plaatsje zijn, zou het een ideale locatie voor de Olympische Winterspelen zijn. Maar Salla zou graag de Zomerspelen organiseren.

"Als Salla effectief de beste kandidaat is om de Zomerspelen van 2032 te organiseren, dan wijst dat erop dat de gemiddelde temperatuur nog altijd is blijven stijgen", zegt burgemeester Erkki Parkkinen.

"Ons doel is evenwel om Salla te behouden zoals het nu is, met onze uiterste koude winters met veel sneeuw."

Hoewel de kandidatuur van Salla natuurlijk niet helemaal serieus is, hebben ze wel al alle registers opengetrokken, met een logo, mascotte en een heel dossier. Finland mocht ooit al eens de Zomerspelen organiseren, in 1952.