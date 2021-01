Kompany: "Tegendoelpunt voelde als owngoal, doen onszelf zo de das om"

Vincent Kompany: "Ik ga nog geen balans opmaken"

"Ik wist dat het moeilijker zou dan de voorbije matchen om kansen te creëren, dat heb ik voor de match gezegd", vertelde Anderlecht-trainer Kompany. "Maar dan moet je efficiënt zijn. We hebben nog genoeg kansen gehad om de match te winnen."

"Maar in de realiteit doen we onszelf de das om met die goal. Ik zou zeggen een owngoal want zo voelt het aan. Wat er gebeurde? Een communicatiefoutje. Je staat daar met drie man, twee verdedigers en de doelman, en dan moet iemand de bal opeisen. Maar het tegenovergestelde gebeurde. Ik hoorde iemand roepen: "die bal is voor jou". Als ik een les zou kunnen geven aan jonge centrale verdedigers dan zou het zijn: eis de bal op."

"Voor de rest was het knokken vandaag. Het was een boksmatch, maar dat hoort erbij. We hadden het op dit veld iets moeilijker om onze spelpatronen uit te voeren en de spelers lieten het tempo te veel zakken. Maar er was wel grinta."

2021 is niet begonnen zoals Kompany het zou willen. "Het belangrijkste is hoe het eindigt. Ik heb geen glazen bol, maar hopelijk wordt het zonder corona. Dat lijkt me het belangrijkste. Ik ga nu nog geen balans opmaken van onze uitwedstrijden. We hebben nog genoeg uitwedstrijden en wie weet winnen we de volgende uitwedstrijden allemaal.”