Joos over opstootje Lukaku-Zlatan: "Ze komen er allebei niet goed uit"

In de Italiaanse voetbalpers is het relletje tussen Romelu Lukaku en Zlatan Ibrahimovic gespreksonderwerp nummer 1 na de Milanese derby. Sportjournalist Filip Joos, kenner van het Italiaanse voetbal, schetst de context bij het opstootje.

Het opstootje tussen Lukaku en Ibrahimovic was niet meer dan een ordinaire straatruzie. Alleen valt dit nu door de lege stadions extra op, want de microfoons langs de lijn registreren alles. In een vol stadion moet je dan met liplezers gaan werken en is er toch altijd wat voorbehoud. Het begon met een vrij normale overtreding op Lukaku, waarop die reageerde. Ibrahimovic kwam zich dan moeien en zei - en ik parafraseer - "ga uithuilen bij je moeder en vraag haar om voodoo te doen". Hierop zei Lukaku iets wat bij ons wellicht weggebliept zou worden. Als je die woorden letterlijk neemt, was dat eigenlijk nog erger. Hier in België zijn wij snel geneigd om de schuld bij Ibrahimovic te leggen en Lukaku vrij te pleiten, omdat het "onze Romelu" is. Maar ze komen er allebei niet geweldig goed uit. Wie zich laat provoceren, is immers ook niet de slimste.

Sport is emotie

Dit gebeurt wel vaker in de sport, sport is nu eenmaal emotie. In de NBA is het zelfs bijna een traditie, dat soort trash talk. Al vertelde commentator Dennis Xhaët mij wel dat familieleden er daar min of meer buiten worden gehouden. Denk ook maar aan de WK-finale van 2006, waarin Zidane zich laat provoceren door Materazzi, die iets zei over het beroep dat de zus van Zizou zou uitoefenen. Wat helemaal niet waar was, dus ik begrijp niet waarom je daar een kopstoot en dus rood voor over hebt, en dat op het allerhoogste podium. Ibrahimovic laat zich gaan, omdat hij zichzelf op zijn 39e oppompt met de gedachte: ik ben nog altijd de beste. Het gekke is dat hij dat af en toe ook nog laat zien. Maar 2 matchen geleden kreeg hij het tegen Cagliari aan de stok met Godin en vorige match tegen Atalanta met Zapata. De zenuwen staan strak gespannen en dan krijg je dat soort machogedrag.

Ibrahimovic pakt Lukaku op een gevoelige plaats, maar dit is geen racisme

Lukaku en Ibrahimovic hebben een voorgeschiedenis van bij Manchester United. Ibrahimovic probeerde zich daar op te werpen als een soort mentor van Lukaku. Maar als mentor zet je je wel boven de andere in de hiërarchie. Lukaku zal dat als een juk ervaren hebben, dat hij wou afwerpen. Bekend is het verhaal van de weddenschap die Ibrahimovic met hem wou aangaan: 50 euro voor elke geslaagde controle op training. Ibrahimovic pakt Lukaku daarmee op een gevoelige plaats en dat doet hij nu ook weer, met die voodoo. Hij dist hiermee een oud verhaal op, namelijk dat de moeder van Lukaku vanwege voodoo een contractverlenging bij Everton tegenhield. Zlatan slaat zoiets op op zijn harde schijf en net als bij een straatschoffie komt dat er dan op het foute moment uit. Maar het is geen racisme, want dat las ik ook hier en daar, omdat voodoo verbonden is met de Afrikaanse cultuur. Mocht Lukaku een witte jongen geweest zijn en zijn moeder liet zich leiden door haar horoscoop, dan had Zlatan dat ook gezegd.

Zlatan slaat iets op op zijn harde schijf en net als bij een straatschoffie komt dat er op het foute moment uit. Filip Joos

Het grootste slachtoffer: Christian Eriksen