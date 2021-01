Ja, je mag de grens nog even over tijdens je wandeling, jogging of mountainbiketocht

Blijven bewegen is de boodschap in deze moeilijke periode. En dat doe je misschien wel op de grens?

Op het strand van De Panne bijvoorbeeld ben je voor je het weet even in Frankrijk. Of op de mountainbikeomloop in het Grenspark Kalmthoutse Heide fiets je snel op Nederlandse grondgebied.

"De essentie van de nieuwe maatregelen is dat onze inwoners geen besmettingen in het land brengen na een toeristische reis zoals een skivakantie", legt Nico Paelinck, korpschef van de politie Westkust en ook voorzitter van de vaste commissie van de lokale politie, uit.

"We zullen dus vooral controleren of er geen mensen op reis vertrekken. In een mountainbiker die tijdens zijn rondje even de grens oversteekt, gaan we ons niet druk maken."

Collega Patrick De Smedt van de politiezone Grens in Kalmthout treedt zijn collega bij. "Even de grens oversteken in de heide hier mag geen probleem geven", legt hij uit. "Dat heeft niks te maken de huidige pandemie. Het zijn toeristische reizen die momenteel verboden zijn."

Maak je dus geen zorgen als je (per ongeluk) over de grens loopt. Houd het veilig en geniet vooral.