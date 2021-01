Ibrahimovic na verbale oorlog met Lukaku: "Geen racisme"

Romelu Lukaku en Zlatan Ibrahimovic hebben gisteren met modder naar mekaar gegooid tijdens de Italiaanse bekermatch Inter - Milan (2-1). Her en der werd gesproken over een racistisch incident, maar dat ontkent de Zweedse topvoetballer.

"In de wereld van Zlatan is er geen plaats voor racisme. We zijn allemaal hetzelfde ras. We zijn allemaal gelijk", post Ibrahimovic vandaag op zijn sociale media-kanalen.

Om er wel nog fijntjes aan toe te voegen: "We zijn allemaal voetballers, sommigen beter dan anderen."