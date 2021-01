Haussler haalt veel voordeel uit de cross: "Je zal me vooraan zien in de Omloop"

Wie schuift Haussler zondag naar voren om wereldkampioen te worden in Oostende?

"Het is geweldig om het verschil te zien van week tot week tussen Wout en Mathieu. In Dendermonde zet Van Aert Van der Poel op 2 minuten. Een week later rijdt Van der Poel iedereen in de vernieling in Hulst."

"Het is moeilijk om te zeggen wie zondag zal winnen. Ik schat de kansen fiftyfifty in voor Wout en Mathieu."