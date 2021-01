Eindelijk raak, maar met 1 goal poetst Batshuayi dramatische statistiek niet op

De carrière van Michy Batshuayi zit in het slop en dat zie je ook aan zijn cijfers. Bij zijn huidige werkgever Crystal Palace scoort hij maar een keer om de 203 minuten. Alleen bij Valencia, waar hij in 2018-2019 aan de slag was, deed hij het nog merkelijk slechter. Hij maakte er maar 1 competitiegoal, ofwel een goal om de 519 minuten.

Zijn beste cijfers in clubverband laat hij voorlopig noteren voor zijn moederclub Chelsea. En ook in zijn periode bij Dortmund vond hij nog gezwind de weg naar doel.

Opvallend: bij de Rode Duivels ontpopt Batshuayi zich wel tot een superspits. Daar scoort hij gemiddeld meer dan 1 keer per wedstrijd. Kan hij die bloedvorm binnenkort ook nog eens in clubverband laten zien?