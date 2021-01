Eerste zeiler is binnen na reis rond de wereld, maar heeft hij ook gewonnen?

De Vendée Globe is een van de zwaarste zeilwedstrijden. De deelnemers moeten hun tocht alleen afwerken.

De 36-jarige Fransman Charlie Dalin bereikte als eerste opnieuw de Vendée, na een trip van 80 dagen, 6 uur, 15 minuten en 47 seconden. Of hij de non-stopzeilrace ook gewonnen heeft, weten we pas over enkele uren.

Niet alleen omdat de 9e editie van de Vendée Globe spannender dan ooit verloopt, ook omdat zijn achtervolgers nog op bonficaties kunnen rekenen.

Die hebben ze verdiend nadat ze hun race even hadden stopgezet om collega Kevin Escoffier uit de nood te helpen. Zijn boot was in tweeën gebroken en gezonken.

Jean Le Cam viste hem uiteindelijk op en kreeg er 16 uur en 15 minuten bonustijd voor. Ook Yannick Bestaven (10u15') en de Duitser Boris Herrmann (6u) mogen nog wat aftrekken van hun eindtijd.