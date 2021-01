De voorbereidingskoersen sneuvelen bij bosjes: "De klap valt altijd onder de grote renners"

Het begon in Australië, Argentinië en Colombia volgden en nu passen ook Spanje en Portugal. Van de Tour Down Under over de Ronde van San Juan tot de Ronde van de Algarve: de voorbije dagen en weken werd de ene na de andere voorbereidingskoers op het klassieke voorjaar geschrapt.

"Het wordt een voorjaar zoals 30-40 jaar geleden", zegt Hans Vandeweghe. "Het openingsweekend wordt echt een openingsweekend, al zegt het ook veel dat zelfs in een verkort seizoen Mathieu van der Poel en Wout van Aert er niet bij zullen zijn."

Voorlopig houden de koersen in ons land stand. "We hebben getoond dat het kan binnen de bubbels, al mag je dat gegeven ook niet overdrijven."

"Ik was in december bij een team en de bubbels vermengen zich na het diner ook bij het pokeren. Maar ze worden zo vaak getest en die ploeg heeft nog geen geval gehad."

"Ik denk dat het wielrennen dus kan, maar of dat intercontinentaal zal zijn... Het Europese programma zal wel afgewerkt worden tenzij er nog een enorme opstoot is in het late voorjaar, waardoor ze in Italië, Spanje en Frankrijk nog in een kramp schieten. Het seizoen wordt niet zo kort als vorig jaar, maar het wordt wel ingekort."