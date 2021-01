De oorlog tussen Lukaku en Ibrahimovic: over voodoo en "vergogna"

Na de derby tussen AC Milan en Inter - deze keer in een bekerjasje - gaat het niet over de sportieve uitkomst. De verbale oorlog tussen Romelu Lukaku (27) en Zlatan Ibrahimovic (39) in het Milanese onderonsje zindert na. Waarom knetterde het plots zo fel tussen de voormalige ploegmaats?

Wat is er gisteren gebeurd?

De bekerderby tussen stadsgenoten AC Milan en Inter dreigde kort voor de pauze te ontsporen. Romelu Lukaku en Zlatan Ibrahimovic kregen het met elkaar aan de stok. De Rode Duivel en de Zweedse vedette dreigden elkaar in de haren te vliegen en de verwensingen vlogen in het rond. De voormalige ploegmaats werden bestraft met een gele kaart en uiteindelijk zou de bekermatch volledig kantelen in het voordeel van Inter. Ibrahimovic had de score geopend, maar kreeg in de tweede helft een tweede gele kaart. Lukaku scoorde de gelijkmaker, Inter won alsnog in de slotseconden.

Provocaties en tirades

In veel Italiaanse kranten keert vandaag het woord "vergogna" terug, schaamte of schande. "We zagen de allergrootste schaamte, waarbij de Scala van het voetbal als het ware gebruikt werd als een bordeel. Het ging om een trieste film, een slechte reclamespot voor het Italiaanse voetbal. Want na deze match praat niemand over de goals van Ibrahimovic en Lukaku", lezen we in La Gazzetta dello Sport. De opgehitste sfeer tussen de twee aanvalsleiders van Milan en Inter bereikte een kookpunt net voor het einde van de eerste helft. Ibrahimovic en Lukaku zochten elkaar na een eerder incident weer op, waarna een lawine aan provocaties over San Siro neerdaalde. "Laten we naar binnen gaan", sneerde de Rode Duivel. "Bel je mama", riep Ibrahimovic Lukaku toe. "Doe jullie voodoorituelen, kleine ezel."

Het voodooverhaal van Everton

De voodooprik van Zlatan Ibrahimovic verwijst naar een verhaal dat enkele jaren geleden door de sportieve cel van Everton werd geopenbaard. Lukaku onderhandelde in 2017 bij zijn toenmalige club over een nieuw contract, maar flirtte ook met andere clubs.



Volgens de versie van Everton - de anekdote werd begin 2018 gelanceerd door Everton-hoofdaandeelhouder Farhad Moshiri - viel hun aanbod nagenoeg niet te weigeren, maar sprong een deal op het nippertje af door een telefoontje van Romelu Lukaku met zijn moeder Adolphine. Volgens de overlevering - lezen we in de Everton-versie - zou zij aangestuurd hebben op een transfer, een zet die haar was ingefluisterd na een voodooritueel op een pelgrimstocht. Lukaku legde een verlengd verblijf bij Everton uiteindelijk naast zich neer, maar trok evenmin naar Chelsea. Manchester United werd zijn nieuwe bestemming, de topclub waar hij ploegmaat zou worden van - oh ironie - Zlatan Ibrahimovic.

"Wil je praten over mijn moeder?"

Destijds - begin 2018 - reageerde de entourage van Romelu Lukaku al erg geprikkeld op het Everton-verhaal. Er werd toen gedreigd met schadeclaims. "Romelu's beslissing heeft niets te maken met voodoo. Hij is zeer katholiek en voodoo past niet in zijn geloof. Hij had geen vertrouwen in het project van Everton", viel toen te noteren. Gisteren had Lukaku alleszins meteen begrepen waar het over ging toen Ibrahimovic met "voodoo" op de proppen kwam. De Inter-spits reageerde als door een wesp gestoken en ging fors in de tegenaanval. "Wil je praten over mijn moeder?", klonk het, waarna het nog scheldwoorden regende. Lukaku liet de voorbije jaren in heel wat interviews geen kans liggen om de uitstekende band met zijn moeder te benadrukken. De twee kemphanen moesten door hun ploegmaats en stafleden uit elkaar getrokken worden, waarna ook in de tweede helft een hoofdrol voor hen was weggelegd. Ibrahimovic slikte een tweede gele kaart, Lukaku maakte gelijk vanaf de stip en Inter won de zinderende bekerderby na een goal in de extra tijd.

Inter-coach Conte verrast: "Dit pleziert me"

Na de wedstrijd hielden de protagonisten de lippen stijf op elkaar, maar bij Milan benadrukten ze dat er geen sprake was van een racistisch incident. Inter-coach Antonio Conte kwam na de zege terug op het bedenkelijke schouwspel en verdedigde zijn aanvaller. Meer nog, er werden zelfs complimenten gegeven. "Het behaagt me om Romelu op deze manier te zien, op het randje. Ibrahimovic heeft dat kantje als overwinnaar, Romelu groeit op dat vlak. Als hij zich kwaad maakt, dan staat me dat wel aan, ja."

Het staat me wel aan dat Romelu zich kwaad maakt. Inter-trainer Antonio Conte

De band bij Manchester United